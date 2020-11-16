Воронежцы больше не смогут применять единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Воронежцы с 1 января 2021 года не вправе продолжать применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и могут выбрать иной специальный режим налогообложения, в частности перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН).

- Организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН со следующего года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря года, предшествующего тому, с которого они переходят на УСН, - отмечают в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения. Организации указывают в уведомлении также остаточную стоимость основных средств и размер доходов по состоянию на 1 октября года, предшествующего того, с которого они переходят на УСН.

- Уведомление о переходе на УСН представляется по форме № 26.2-1 (КНД 1150001), утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@. При этом в уведомлении по строке «Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления» в соответствии с пунктом 4 статьи 346.12 Кодекса отражается величина доходов по тем видам деятельности, налогообложение которых осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения, - комментируют налоговики.

Уведомление может быть представлено в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя. Его можно отнести лично или через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме с применением квалифицированной электронной подписи, в том числе через размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» в разделе «Моя система налогообложения».

- До особого распоряжения или изменения эпидемиологической обстановки личный прием налогоплательщиков ведется исключительно по предварительной записи через сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию», - уточняют в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Узнать подробности можно по телефону 8-800-222-2222.