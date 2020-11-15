В Воронеже пройдет вечер памяти артиста балета

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16 ноября в Воронеже пройдет вечер памяти Петра Попова. Петр Валентинович скоропостижно скончался 7 октября 2020 года.

В Воронежском театре оперы и балета он служил с 1973 года, танцевал ведущие партии, работал педагогом-репетитором, вел классический танец в хореографическом училище.

Вечер пройдет в Доме актера в рамках клуба "Терпсихора". В программе встречи, которую проведут народная артистка России Татьяна Фролова и худрук Воронежского ТОБ Александр Литягин, примут участие ведущие артисты театра и студенты хореографического училища.

Начало в 19.00.