В снежной перестрелке воронежский «Факел» разгромил «Краснодар-2»

Гол Михаила Петрусева стал самым красивым в этом богатым на забитые мячи матче. Фото: кадр с видео

Матч в Воронеже с «Краснодаром-2», проходивший без зрителей, в день, когда в Воронеже выпал первый снег, неожиданно превратился в голевую феерию. Почин сделал опытнейший Неманья Пейчинович. На 23 минуте после розыгрыша углового он умело воспользовался скидкой Зайцева – 1:0. Однако краснодарцы не унывали. И на 33 минуте в сутолоке у ворот «Факела» Кутовой оказался расторопнее всех – 1:1.

А потом начался бенефис Максима Максимова. Сначала на 36 минуте он с благодарностью воспользовался ляпом защитника, махнувщего мимо мяча – 2:1. А на 53-й выведенный классной передачей на рандеву с вратарем, хладнокровно его перекинул – 3:1. Классический дубль!

Продолжил «банкет» гол Никитин. Андрей ударил вроде бы не очень удачно, но мяч после рикошета нашел путь в сетку «Краснодара-2» - 4:1. Ну а самый красивый гол матча забил Петрусев. Михаил принял мяч, адресованный ему с правого фланга, и, не давая ему опуститься, вонзил в ворота гостей – 5:1.

После этого футболисты «Факела» немного расслабились. И были наказаны. После подачи углового Литвинов сделал счет немного более приличным – 5:2. И все же последнее слово осталось за «Факелом». В штрафной краснодарцев сбили Мастерного, и Олег Дмитриев с пенальти ударом впритирку со штангой оформил давно не знакомый Центральному стадиону профсоюзов счет – 6:2.

«Факел» после этой мощной победы набрал 22 очка. До «Динамо-Брянск», занимающего спасительное 16 место, осталось всего ничего. Два очка разрыва – это победа в одном матче. Вот только в ближайшем добыть ее будет трудно. «Факелу» предстоит дальний выезд в Калининград – в гости к «Балтике», занимающей 11 место с 32 очками в активе. Матч с самой западной командой ФНЛ состоится 21 ноября.