В Воронежской области число погибших в ДТП выложили свечами

Хотелось бы, чтоб эта цифра больше не росла. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ГИБДД Павловского и Верхнемамонского районов провели совместную акцию «Свеча памяти». Третье воскресенье ноября ежегодно считается всемирным Днем памяти жертв ДТП.

В 2020 году в двух районах в авариях погибли восемь человек. Именно эту цифру участники акции выложили из свечей. Госавтоинспекторы немного постояли возле нее, и, держа в руках маленькие источники огня, постояли и мысленно помянули погибших.

В полиции очень хотят, чтобы эта цифра больше не увеличивалась. Поэтому призывают всех земляков не забывать о необходимости соблюдать правила дорожного движения.