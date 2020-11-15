В Воронеже Котенка с улицы Лизюкова и ворону утеплили к зиме

Котенка с улицы Лизюкова утеплили поменьше, чем ворону. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В воскресенье, 15 ноября, в Воронеж пришла зима, выпал первый снег. Сердобольные горожане позаботились не только о том, чтобы утеплиться самим, но подумали и об известном далеко за пределами Воронежа памятнике Котенку с улицы Лизюкова и вороне. На скульптуры еще утром повязали желтые шарфы. И к вечеру их никто не снял.

Впрочем, надо отметить, что ворона «утеплилась» гораздо лучше. Шарфик у Котенка скорее похож на пионерский галстук, правда, нетрадиционного цвета.

Такое отношение к персонажам мультика вызывает добрую улыбку. К сожалению, ранее бывали случаи, когда вандалы выдирали Котенку усы и вообще всячески вредили ему и его подруге вороне. С тех пор, как возле памятника установили видеокамеру, желающих по-дурному покуражиться, хочется верить, больше не будет.