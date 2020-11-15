Воронежская девушка-режиссер обвиняет в нападении на нее и ее друга четырех полицейских

Дина Баринова после инцидента решила обратиться с заявлением в Следственный комитет. Фото: Дина Баринова, Фейсбук.

Воронежский режиссер Дина Баринова, снимающая документальные фильмы, опубликовала пост в Фейсбуке, в котором обвинила четырех полицейских в нападении на нее и ее друга.

По словам девушки, 8 ноября около семи часов вечера она гуляла с приятелем в районе яблоневых садов на улице Шишкова. К ним подъехал полицейский автомобиль. Из него вышли стражи порядка и попросили Дину показать ее телефон. Девушка возмутилась и поинтересовалась, какое они имеют право влезать в ее личную переписку. После этого, по словам Дины, и начался беспредел.

Режиссер утверждает, что ее поволокли в полицейскую машину, друга начали бить, а ее оскорблять и даже угрожать. И только в отделе полиции после разбирательства их отпустили домой. Дина Баринова утверждает, что 10 ноября написала заявление по поводу этого инцидента в Следственный комитет.

В полиции так прокомментировали это ЧП:

- Молодые люди вызвали подозрение своими действиями. У них при себе не было документов. Юношу и девушку доставили в полицию, там их личности установили и отпустили домой.

По сведениям источника «КП», молодых людей приняли за «закладчиков» наркотиков. Они вызвали подозрения тем, что в пустынной парковой зоне, как показалось полицейским, что-то ковыряли, пинали, смотрели. То есть, вели себя как наркокурьеры. Поэтому их и попросили показать телефон. Чтобы узнать, есть ли там «заказ» на наркотик. При дальнейшем разбирательстве подозрения не подтвердились.

Было на самом деле избиение спутника режиссера или нет, видимо, предстоит выяснять сотрудникам Следственного комитета.