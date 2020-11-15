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В Воронежской области мошенник с помощью одного звонка прикарманил 90 тысяч рублей

Аферист обманул по стандартной схеме 62-летнего мужчину
Юрий КОЗЛОВ
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Звонкам незнакомцев, жаждущих узнать секретные данные ваших банковских карт, доверять не стоит.

Звонкам незнакомцев, жаждущих узнать секретные данные ваших банковских карт, доверять не стоит.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 14 ноября, 62-летний житель Воробьевского района пришел в местный отдел полиции и заявил, что стал жертвой мошенника. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. А затем огорошил известием, что с его карты якобы пытались снять деньги. И единственный способ уберечься от хакеров – сообщить персональные секретные данные. После получения информации 90 тысяч рублей с карты «уплыли» в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Полицейские разыскивают афериста.

14 ноября в Воронежской области было только еще одно похожее мошенничество. Либо стражи порядка так эффективно научились бороться с аферистами, либо преступники впали в неожиданную «зимнюю спячку».

Как бы то ни было, расслабляться не стоит. В полиции напоминают, что нельзя доверять звонкам, в ходе которых незнакомцы просят сообщать им секретные данные, в частности, защитные коды от банковских карт и пароль для доступа в личный кабинет. Даже если они представляются сотрудниками банка.

КриминалБорьба с мошенничеством в Воронежской области