В Воронеже назвали два места, где девушки могут спастись от назойливых ухажеров и преступников

Хотите избавиться от неприятностей? Зовите Галю! Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Воронеже начал работать проект под необычным названием «Позовите Галю!». Его цель – спасти девушку от последствий неудачного свидания – скажем, мужчина никак не хочет «отцепиться», а то и начинает распускать руки. А еще особ прекрасного пола хотят оградить от преступников.

Как это работает? Девушка заходит в заведение, участвующее в проекте, и говорит первому встреченному человеку из персонала, который должен быть в курсе: «Позовите Галю!» . Собеседник, по идее, может вызвать полицию, либо показать запасной выход или отвести в безопасное место.

В Воронеже пока «позвать Галю» можно только в отеле на улице Большой Стрелецкой (это недалеко от Петровской набережной) и в кулинарном заведении на улице Лизюкова в Северном микрорайоне. Их точное расположение можно узнать на карте проекта.

Этот сервис для женщин уже действует в таких крупных российских городах как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, а также в украинских Киеве и Одессе. Из соседей по Черноземью пока в нем задействован только Белгород.