Воронежцев предупредили о меняющихся требованиях при регистрации ИП и фермерских хозяйств

Утверждены новые формы и требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным в Минюсте. Приказ вступает в силу с 25 ноября 2020 года.

- Приказом ФНС от 31.08.2020 утверждено 7 форм заявлений (уведомлений) по государственной регистрации юридических лиц, 3 формы заявлений по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и 2 формы заявлений по государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств, - сообщили в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Подробнее о нововведении можно узнать по телефону единого контакт центр ФНС 8-800-222-2222.