В Воронеже закрыли на полтора месяца два троллейбусных маршрута

Троллейбус № 8 взял паузу на полтора месяца. Фото: из архива «КП»

Неприятную новость для любителей покататься на троллейбусе озвучили в мэрии. Оказалось, что в городской администрации приняли решение приостановить работу двух троллейбусных маршрутов - №№ 7 и 8. Причем очень надолго – с 16 ноября по 31 декабря.

В мэрии объяснили, что в эти срок перенесут контактную сеть этих троллейбусных маршрутов на новые опоры.

Ранее в городской администрации сообщали о том, что приостановят движение троллейбусов №№ 8 и 11 из-за ремонта «ливневки» на Ленинском проспекте с 14 по 15 ноября. Таким образом, для первого и после выходных запрет актуален. И весьма надолго.

Напомним, в конце июня из Москвы пришла партия из троллейбусов, бывших в употреблении, но расцененных как весьма сносные для воронежских улиц. Они к тому же прошли техобслуживание в депо. Часть столичных «рогатых» отправили как раз на маршрут № 8.