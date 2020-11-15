Гаишники предупреждают воронежских водителей о метели и гололеде на дорогах

Метель в большом городе может привести к огромным пробкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном ГИБДД снова напугали водителей намечающимся ухудшением погоды. В частности, они транслируют данные синоптиков о том, что резко понизятся как ночные, так и дневные температуры. К тому же ожидается обильный снег. На дороге метель, как всем известно, резко сокращает видимость, к тому же возрастает опасность гололедицы.

Гаишники напоминают: в переходный период между осенью и зимой около половины всех аварий одной из причин имеют гололед и снегопад. Чтобы максимально обезопасить себя от ДТП, нужно очень внимательно подъезжать к «зебрам», осторожно вести машину на мостах и спусках. Всем, кто забыл, - срочно поменять резину на зимнюю!

И если с вами в дороге все же что-то случилось, звоните по номерам (8473) 269-60-79 (дежурная часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу) и 269-61-02 – дежурная УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. Полицейские обещают прийти на помощь, в частности, с вызовом технической службы или эвакуатора.