Коронавирус в Воронежской области на утро 15 ноября: число умерших и заразившихся немного сократилось

Число жителей Воронежской области с диагнозом "коронавирус" приближается к 30 тысячам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный оперативный штаб опубликовал данные по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области на 11.09 воскресенья, 15 ноября. Стало известно, что еще 12 человек умерли от этой напасти (сутками ранее была зарегистрирована 21 смерть). Всего число жертв COVID-19 в нашей области уже 632.

В то же время несколько меньше стало заболевших – 308 человек (сутками ранее было 310). Общее число их неуклонно стремится к 30 тысячам. На данный момент COVID-19 заразились уже 29653 жителя Воронежской области.

В то же время почти столько же подхвативших коронавирус выздоровели – 304 (правда, сутками ранее победивших COVID-19 было еще больше – 321 человек). Всего справились с опасной болезнью 27698 наших земляков. Оговоримся, что выздоровевших в региональном оперативном штабе считают как получивших диагноз «коронавирус» по мазку (ПЦР), так и по компьютерной томографии (КТ). По заболевшим статистику ведут только среди выявленных по методу ПЦР.

Ранее санитарные врачи сообщали, что коронавирус потихоньку уходит из Воронежа в районы области. В нашем регионе на данный момент на дистанционном обучении находятся все ведущие вузы, а также школьники с 7 по 11 классы (полностью) и ученики 5-х и 6-х (два дня в неделю). В то же время подросткам запретили посещать торговые центры. Для жителей Воронежской области 65 лет и старше вновь ввели обязательную самоизоляцию. Беременным женщинам ее соблюдать рекомендуют.