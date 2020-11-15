В Воронеже сталкер выложил фото с заброшенного хлебозавода № 1

Снимки с заброшенного хлебозавода сошлись в печальную мозаику. Фото со страницы Texnur Sleepless ВКонтакте. Фото: другой источник.

На странице пользователя Texnur Sleepless ВКонтакте (мужчина известен тем, что восстановил вместе со своим знакомым советскую иллюминацию на одном из домов на Площади Заставы) появились фото заброшенного здания хлебозавода № 1, располагающегося на улице Фридриха Энгельса, 88. На них запечатлены старые весы, истлевшие документы, оставленный впопыхах мешок с пряниками и почти превратившиеся в пыль документы. Но главное чему поразился сталкер – жуткому количеству «домашних насекомых».

- Такого количества тараканов я не видел даже в общагах, тут у них было что покушать, - поделился мужчина.

После пожара, случившегося на хлебозаводе № 1 в середине июня 2020 года, предприятие фактически свернуло свою деятельность. Сталкер, кстати, побродив по территории, предположил, что пламя тогда вспыхнуло у печей

Напомним, владевшая предприятием «Русская продовольственная компания» продала участок под ним площадью в 1 гектар строительной компании «Выбор». Понятно, какая перспектива у этой площадки. Скорее всего, там появится новый дом либо торговый центр. Правда, этим планам может помешать то, что на хлебозаводе есть объект, представляющий историческую ценность. Это комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества — главное и два служебных корпуса, а также старая дымовая труба. В 1873 году здесь была построена крупорушка купчихи Русиновой. Это самый старый в Воронеже архитектурный объект, связанный с пищевой промышленностью.

К слову, будущее воронежских хлебозаводов вообще под большим вопросом. В планах нового владельца большей их части - московской группы «Стойленская нива», подконтрольной американскому инвестфонду, - оставить только один. А именно – хлебозавод № 7, правда его собираются расширить. Что будут делать еще с хлебозаводом № 2, АО «Тобус», а также предприятиями «Новохоперскхлеб», «Острогожскхлеб» и «Семилукихлеб» пока неясно.