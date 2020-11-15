Фото первого снега в Воронеже 2020 года: он ложился прямо на зеленые листья

Некоторые машины укрыло белым покровом прямо как зимой. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Первый снег 2020 года в Воронеже стал во многом долгожданным. Последние годы в столице Черноземья с ним была «напряженка» даже зимой. Поэтому, когда горожане утром глянули в окно, многие порадовались ноябрьскому белому слою на земле на фоне кое-где еще зеленой листвы. Такие вот контрасты – холода пришли сравнительно недавно, а до этого было для осени очень тепло.

Кое-где снег лег прямо на зеленые листья. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ранее синоптики предлагали два варианта погоды на воскресенье, 15 ноября, - легкий снег и довольно плотный его слой. Сбылся второй. Пожалуй, лучший.

Лес в снегу как в дымке. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Возможно, этот снег не растает достаточно долго. В ближайшие четыре ночи прогноз погоды – от -5 до -8 градусов. Да и днем 16, 17, 18 и 19 ноября метеорологи обещают температуру ниже нуля – от -2 до -3 градусов. Причем со вторника по четверг синоптики прогнозируют, что солнышко будет показываться из-за туч. Тогда будет прямо как сказал поэт: «Мороз и солнце, день чудесный!».