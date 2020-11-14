В Воронеже починили прорыв, из-за которого 28 многоквартирных домов остались без тепла

Скоро начнут давать тепло в квартиры Фото: Из архива "КП"

В Коминтерновском районе устранили прорыв на теплотрассе, из-за которого 28 многоэтажек остались без тепла, а некоторые еще и без горячей воды. Как сообщили сейчас в пресс-службе ЖКХ, работы специалисты закончили в 18.00.

Саму трассу уже заполнили. Постепенно начинают подавать тепло в многоэтажные дома.

Напомним, прорыв произошел сегодня, субботу, 14 ноября, в Коминтерновском районе. Жители 28 многоэтажек ждут, когда дадут отопление, а кто и горячую воду.