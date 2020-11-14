Баллотировавшийся от Воронежской области в Госдуму Абубакар Арсамаков умер от COVID-19

фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Об этом стало известно в субботу 14 ноября. Информацию сообщил лидер партии «Справедливая Россия». Сергей Миронов написал на своей странице в соцсети о том, что экс-глава Московского индустриального банка и полпред партии «СР» Абубакар Арсамаков скончался. Ему должно было исполниться 65 лет. Миронов также раскрыл причину смерти однопартийца. Ею стал ковид.

– Он пережил многое, был сильным и волевым человеком. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память», – написал политик в Твиттер.

Напомним, что в 2016 году Абубакар Арсамаков стал известен в Воронежской области. Он был одним из кандидатов в депутаты Госдумы от Воронежской области, но не прошел. Тогда разгорелся скандал. Оказалось, что в ТИК Ленинского района при введении данных протоколов с участков в Приднестровье партии «СР» были на с того ни с сего «приписаны» 4 тысячи голосов. Занимавший должность председателя облизбиркома Владимир Селянин эту ситуация объяснил технической ошибкой. Однако, Центральная избирательная комиссия объявила недоверие на выборах. Владимир Селянин покинул пост.