В Воронеже мошенники не смогли «развести» бдительного мужчину

Традиционная схема аферистов не сработала. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 14 ноября. Во многом, помогла информация в СМИ.

В главке рассказали, что к полицейским обратился 46-летний житель Центрального района, работающий инженером. Ему также позвонили на мобильный телефон «сотрудники» службы безопасности банка. Вроде бы разговаривали убедительно – назвали его установочные данные и номер банковской карты, продиктовали даже серию и номер его паспорта. Но он заподозрил неладное. Данные оказались просроченными.

Мужчина решил послушать аферистов. Те ему сообщили, что на него оформлен кредит, который необходимо перевести на «безопасный счет». Заявитель включил «громкую связь», с мобильного телефона зашел в приложение банка, отменил все заявки и заблокировал все карты и счета. После этого сообщал в полицию о случившемся.

К сожалению, жители региона попадаются на уловки мошенников. За минувшие сутки зарегистрировано пять фактов хищения денежных средств с банковских карт. Ущерб составил около 250 тысяч рублей.