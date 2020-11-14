В Нововоронеже пострадал пенсионер, устроивший ДТП

Фото из архива КП Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла 13 ноября примерно в 11:35 в Нововоронеже недалеко от дома №4Б по улице Коммунальной. Столкнулись два автомобиля – ВАЗ-21150 и Kia Cerato. Как оказалось, за рулем отечественной машины был 69-летний пенсионер. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области в субботу 14 ноября.

Там пояснили подробности. Пожилой водитель, игнорируя знаки, при повороте налево не уступил дорогу иномарке, у которой было преимущество. В итоге произошло столкновение. К счастью, обошлось без жертв. Пенсионер от госпитализации отказался. Поэтому ему было назначено амбулаторное лечение.