В Воронеже наградили 9-летнюю девочку за спасение семьи

Фото - пресс-служба Правительства Воронежской области

В Правительстве Воронежской области 13 ноября торжественно вручили государственные награды РФ и нагрудные знаки Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Они присуждаются детям, а также юношам и девушкам до 23 лет, которые пришли на помощь людям в трудную минуту.

В этом году лауреатами стали сразу четверо воронежцев. Среди них – 9-летняя Наташа Слащева. Она не испугалась и помогла своей семье спастись от пожара. Ей и еще трем отличившимся вручили награды.

– Каждый из них не растерялся, не спасовал в критической ситуации и сумел спасти жизни других. Особенные слова хочется сказать в адрес девятилетней Наташи Слащевой, которая, несмотря на юный возраст, сумела проявить смекалку и храбрость и уберегла членов своей семьи от гибели на пожаре.

Участники церемонии получили Орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и нагрудные знаки.