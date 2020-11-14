Воронежцев удивила стая диких уток на берегу водохранилища

Фото из группы Мой и твой Воронеж

Жители Воронежа запечатлели необычную картину: на берегу водохранилища в парке Алые Паруса расположилась большая стая уток. Несмотря на ноябрьский холод, птицы чувствовали себя хорошо и уплывать никуда явно не собирались. Напротив, к стае пернатых присоединились голуби.

Фотографией очевидцы поделились в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети 14 ноября. Чем их так привлек этот берег в парке – не понятно. На фото не видно, чтобы им там устроили кормушку. Но в любом случае птицы никого не боятся и чувствуют себя прекрасно.

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