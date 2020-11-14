Погибший в Армении выпускник воронежской военно-воздушной академии награжден орденом Мужества

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Указ о присвоении государственных наград членам экипажа, сбитого в Армении военного вертолета, подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили на официальном портале главы государства в субботу, 14 ноября.

Среди погибших в тот день – выпускник воронежской военно-воздушной академии старший лейтенант Роман Федин. Он награжден орденом Мужества посмертно. Такие же награды присуждены его сослуживцам – майору Юрию Ищуку и старшему лейтенанту Владиславу Грязину. Юрий Ищук тоже получил орден посмертно.

Награды им дали «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», – говорится в указе президента.

Напомним, ЧП произошло 9 ноября. В ходе вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном потерпел крушение российский Ми-24. Среди членов экипажа находился выпускник воронежской военно-воздушной академии 24-летний Роман Федин. Роман окончил вуз в 2018 году с красным дипломом.