В Воронеже мошенница «покупала» товар с помощью поддельных чеков о переводе денег

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Воронежские полицейские задержали аферистку, которая обманула на 325 тысяч рублей женщину, продающую товар через интернет. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Накануне в полицию обратилась 29-летняя жительница Воронежа. Она рассказала, что в социальной сети создала группу, где предлагала купить товары по сниженной цене. Участники делали заказ, а потом оплачивали его переводом на банковскую карту женщины. Для подтверждения присылали ей чеки. После этого покупатели забирали товар. Одна из участниц группы с мая 2020 года стала постоянной заказчицей. Регулярно она получала товар и присылала квитанции об оплате, но почему-то заявительнице эти деньги на карту так и не поступили. Набежала уже внушительная сумма – 325 тысяч рублей и тогда женщина обратилась в полицию.

Аферистку поймали. Ею оказалась 27-летняя местная жительница. Она призналась, что изготавливала поддельные чеки в программе фоторедактора, исправляла суммы и даты и отправляла скриншоты потерпевшей.

Правоохранители во время обысков нашли часть полученного товара, его изъяли и по факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистке грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.