В Воронеже полицейские сдали кровь в преддверии Дня памяти жертв ДТП

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В воскресенье, 15 ноября, будет отмечаться Всемирный день памяти жертв ДТП. В честь него в Воронеже прошла масштабная акция на областной станции переливания крови. В ней приняли участие сотрудники региональной Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 14 ноября.

Инспекторы ГИБДД и ветераны МВД сдали кровь для пострадавших в авариях. Как пояснили в главке, в Воронеже даже существует мобильный отряд доноров быстрого реагирования из числа стражей порядка.

Правоохранителей – участников акции – поблагодарило не только руководство, но и медики. Они рассказали, что из-за непростой эпидемиологической обстановки количество доноров сократилось.

Всего сдали кровь 95 человек. Банк крови пополнился более чем на 60 литров.