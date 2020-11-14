За сутки умер еще 21 воронежец с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за сутки от коронавирусной инфекции скончался еще 21 пациент. Печальную статистику опубликовал в субботу, 14 ноября, в своем телеграм-канале региональный оперштаб.

Число жертв ковида в последнее время неуклонно растет. По последним данным, с начала эпидемии от осложнений, которые дает это страшное заболевание, умерло уже 620 человек. Днем ранее, как писала «Комсомольская правда», с диагнозом коронавирус ушли из жизни еще 18 воронежцев.

Также прибавилось и число заболевших в Воронежской области. Ковид диагностировали у 310 пациентов. Общее число зараженных достигло 29345. Больше всего – в районах области.

Хорошие данные, что 321 человек полностью выздоровел. Всего уже 27394 жителя региона перенесли болезнь.