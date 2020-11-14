Облздрав рассказал, когда в воронежских аптеках появятся дефицитные лекарства

Сколько бы аптек не обходили – нужных лекарств не было Фото: Ирина ШАБАНОВА

Тревогу забили не только жители миллионника-Воронежа, но и сельских районов. В период, когда был зафиксирован всплеск ОРВИ и пошла вторая волна заболеваний коронавируса, в аптеках исчезли лекарства. Купить цефтриаксон или азитромицин, который прописывают пациентам с ковидом, было невозможно. Люди безрезультатно обходили аптечные пункты с «дежурным» вопросом. Кроме того, начали исчезать и противовирусные лекарства.

В аптеках фармацевты отвечали одно и то же: нет поставок. Люди записывались по телефону в очередь за приобретением лекарств.

Вчера, в областном департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию. Как пояснил глава ведомства Александр Щукин, власти региона провели переговоры с представителями заводов-изготовителей медицинских препаратов, оптовиков и аптечных сетей. Договорились, что дефицит лекарств будет снижен. Предполагаемые сроки поставки препаратов составляют от 7 до 14 календарных дней. Причиной нехватки стал сбой системы маркировки лекарственных препаратов, которую ввели по всей стране с 1 июля 2020 г.

– Аптечные сети у многих ассоциируются со здравоохранением. Логика в этом есть, однако в действительности аптечные сети относятся к сфере торговли, так же, как и магазины. Несмотря на это, департамент здравоохранения участвует в работе по устранению дефицита в аптеках наиболее востребованных гражданами лекарств, поскольку от этого зависит здоровье наших пациентов, – объяснил глава воронежского облздрава Александр Щукин.

Как пояснили в облздраве, на 13 ноября основные лекарства, которые используются в лечении больных COVID-19, в воронежских аптеках уже есть. Нет гидроксихлорохина. Его поставки ожидаются в ближайшее время.

Узнать о наличии тех или иных лекарств в аптеках можно в государственной справочной фармацевтической службе по телефону: 278-63-28.

В государственной сети «Воронежфармация» сейчас в наличии порядка 70% наименований наиболее востребованных препаратов. Номер круглосуточной единой справочной: 8-800-201-36-00.