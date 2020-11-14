Росприроднадзор выявил нарушения на мусорном полигоне под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты проводили проверку в Борисоглебске. Полигон твердых коммунальных отходов, на котором нашли десятки нарушений, расположен вблизи военного аэродрома. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора 13 ноября.

Там уточнили, что эксперты ставят объект под угрозу закрытия. Ревизоры обратили внимание, какие именно нарушения были допущены в ходе эксплуатации. Одним из грубейших являлось то, что не нем нет ограждения. А это дает возможность разрастанию свалки, поскольку отходы начали уже сбрасывать за ее пределами. Кроме того, некоторые категории ТКО, несмотря на отсутствие лицензии на захоронение, по-прежнему утилизируются на территорию полигона.

Кроме того, объект, как оказалось, находится всего в 2,5 км от военного аэродрома, хотя по нормативам должно быть не менее 15 км. Таким образом владельцы свалки грубо нарушили требования действующего воздушного законодательства при эксплуатации полигона ТБО.

Такая халатность может привести к необратимым последствиям и даже авиакатастрофе. Поскольку кружащие над свалкой птицы могут попасть в двигатель самолета.

За выявленные нарушения арбитражный суд привлек лицензиата к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. На полигоне в кратчайшие сроки обязаны устранить все нарушения. Если этого не случится, то будут приняты кардинальные меры вплоть до его закрытия.

Специалисты Росприроднадзора напоминают, что в следующем году ожидаются массовые проверки организаций, эксплуатирующих полигоны Воронежской области.

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