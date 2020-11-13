В Воронеже к 15 декабря завершится обустройство сопутствующей инфраструктуры на улице Острогожской

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

На участке улицы Острогожской, проходящем через микрорайон Шилово, идет укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. До конца выходных работы завершатся на направлении к центру Воронежа. При благоприятной погоде подрядчик уже 16 ноября приступит к укладке верхнего слоя на обратном направлении.

- Объект очень важный и нужный для города. В Шилово очень большой объем жилищного строительства в последние годы, количество проживающих здесь постоянно растет. Движение, особенно в часы пик, было затруднено, выезды-заезды в жилые комплексы создавали огромные пробки, поэтому решение о реконструкции - правильное, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

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