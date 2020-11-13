Воронежский общественник предложить запретить старые «ПАЗики» на городских маршрутах

Активист общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев предложил запретить допускать к работе на городских маршрутах автобусы «ПАЗ 3205» и его модификации. Заявление было сделано 13 ноября на очередной встрече рабочей группы по реформе городского транспорта.

- Мы предлагаем дать доработать той технике, которая уже на линии, у кого-то она в кредите или лизинге и кормит семьи. Но выпускать новые автобусы подобного типа недопустимо. Со временем те машины, которые уже на линии выработают свой срок и также уйдут в небытие, - сообщает Виталий Иванищев.

Идею, конечно, одобрили далеко не все перевозчики. Однако, по словам активиста, городское управление транспорта идею поддержало. Правда, официальных заявлений по этому вопросу пока нет.

- Если в ближайшие пару месяцев ни одного нового, ранее не работавшего в Воронеже «ПАЗика» на маршрутах не появится, то можно будет констатировать, что инициатива прошла, - отмечает Виталий Иванищев.

Кроме того, на заседании было озвучено предложение промаркировать все автобусы бортовыми номерами. Первые две цифры будут означать код перевозчика, следующие три- номер машины. Это должно упростить идентификацию автобуса в случае чрезвычайных ситуаций.