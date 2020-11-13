Больного коронавирусом нововоронежца оштрафовали за выход во двор своего дома

Жителя Нововоронежа оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима принудительной изоляции. Он заразился коронавирусом и должен был соблюдать режим согласно постановлению Главного санврача города .

Однако мужчина решил, что уж во двор своего дома он может выйти. Однако тем самым он не выполнил предписание и мог заразить кого-нибудь. Ответственность за такие действия предусмотрена ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Как сообщили в Нововоронежском суде нарушение было подтверждено свидетелем, проживающим по соседству с мужчиной, и иными материалами, предоставленными местной полицией.

За нарушение изоляции штраф может быть в таких случаях от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Так что нововоронежец еще легко отделался.