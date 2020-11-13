Воронежский «Буран» разгромлен тольяттинской «Ладой»

Матч в Тольятти, формально считавшийся для «Бурана» домашним, начался для «ураганных» хуже не придумаешь. Уже на исходе первой минуты Алексей Мастрюков поразил «девятку» ворот Дениса Перевозчикова – 0:1. После этого «ураганные» провалили еще один игровой отрезок. Сначала на 12 минуте проспали передачу из-за ворот на Семена Кизимова, который не промахнулся – 0:2. А потом на 15-й Мастрюков, воспользовавшись передачей выскочившего со скамейки штрафников Абрамова, сделал дубль – 0:3.

В первом перерыве главный тренер «Бурана» Вячеслав Уваев поменял вратаря. И Владислав Окоряк довольно долго оставался «сухим». Надежду хотя бы на ничью «ураганным» подарил проход Михаила Беляева на 26 минуте, завершившийся точным броском – 1:3. Увы, шайба, заброшенная Филиппом Толузаковым всего лишь за четыре секунды до конца второго периода, показала, что в этот вечер ловить «Бурану» нечего.

В третьем периоде «Лада» еще закрепила свое преимущество, когда в свалке у ворот лучше всего сориентировался Никита Свинцицкий. 1:5 – разгром!

«Буран» с 14 очками опустился на 24 место. Впереди 16 ноября еще один матч на выезде с ижевской «Ижсталью». Удмуртский клуб располагается на строчку ниже – на 25 месте. В его активе всего девять очков. Битва аутсайдеров стартует в 18.00.