В Воронеже разыскивают подростка, сбежавшего из центра помощи детям-сиротам

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» обратились к воронежцам с просьбой помочь в поиске 15-летнего Максима Климова. Подросток 3 ноября самовольно ушел из «Боринского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Липецкой области. По одной из версий юноша может быть в Воронеже.

Выглядит парень взрослее своего настоящего возраста - на 16-17 лет. Рост - 175 сантиметров. У него среднее телосложение и темные волосы. В день исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны, синий свитер и черные кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, позвоните волонтерам по номеру +7-960-131-97-08. Или по номерам 112 и 02.