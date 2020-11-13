В Воронеже приостановят работу двух троллейбусных маршрутов

Ограничение будет действовать два дня Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 14 по 15 ноября в Воронеже будет приостановлена работа троллейбусных маршрутов № 8 и №11. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с ремонтом на сетях ливневой канализации на участке от дома № 158/2 до дома № 172 по Ленинскому проспекту. Работы, как раз будут проходить два дня.

На время ремонта придется отличить контактную сеть. Соответственно троллейбусы просто не смогут работать.

Отметим, в конце июня в Воронеж поступила последняя партия троллейбусов из Москвы. Всего из столицы к нам привезли 15 машин. Бывшие в употреблении машины прошли техобслуживание в депо. Часть из них была задействована именно на маршруте №8.