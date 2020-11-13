Ночью в Воронеже пройдут массовые проверки водителей

Проверка продлится до 2 часов ночи Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

14 ноября с 20.00 до 15 ноября 2.00 в Воронеже пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы будут искать грубых нарушителей Правил дорожного движения. Например, тех, кто решил пьяным сесть за руль.

- Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - отмечают в региональном ГУ МВД.

Если же вы сами заметили нарушителя на дороге, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79 (работает круглосуточно).