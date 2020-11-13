Депутаты регионального парламента обсудили основные приоритеты развития областного центра с мэром Воронежа

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

городского округа город Воронеж Вадимом Кстениным состоялась 13 ноября.

В обсуждении вопросов повестки приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель Комитета облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков и депутаты регионального парламента, представляющие округа, которые расположены на территории областного центра.

Открывая встречу, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул важность системного взаимодействия муниципальных властей с новым депутатским корпусом регионального парламента.

– Нам всем важно оправдывать доверие жителей региона, поэтому сегодня у парламентариев, представляющих избирательные округа города, есть необходимость «сверить часы» по планам социально-эконмического развития Воронежа и по максимуму встроить в их реализацию наказы избирателей, – подчеркнул спикер регионального парламента.

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