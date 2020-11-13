В Воронеже коллекторов, «доставших» звонками пенсионерку, оштрафовали на 80 тысяч рублей

Валентина Финогенова сумела наказать одну из коллекторских фирм. Фото: из архива «КП»

Хотя бы частично удалось восстановить справедливость в истории 69-летней пенсионерки из Воронежа Валентины Финогеновой. Пожилую женщину, по ее словам, довели до группы инвалидности преследования коллекторов. И это при том, что пенсионерка на самом деле никому ничего не должна.

- Мы получили решение Арбитражного суда Воронежской области от 29 октября, согласно которому ООО «Национальная служба взыскания» признана виновной в допущенных нарушениях и оштрафована на 80 тысяч рублей, - рассказал адвокат пожилой женщины Вячеслав Чуприн.

Напомним, Валентина Финогенова, не вчитавшись, подписала кредитный договор с коммерческим банком ООО «Ренессанс-кредит», будучи уверенной в том, что просто ставит росчерк за получение на пробу чемоданчика косметики в одном из воронежских салонов. Случилось это 30 декабря 2014 года. Из-за Нового года от кредитного договора не удалось отказаться. И вскоре начались бесконечные звонки коллекторов, требовавших отдать сумму, которая в конце концов дошла почти до 300 тысяч рублей.

Валентина Михайловна меняла симки, но ее все равно опять находили. В конце концов она перешла в наступление, решив сама атаковать коллекторов, которые по закону не имеют права трезвонить круглые сутки. И вот теперь арбитраж наказал одну из фирм, которая занималась «кредитом» пожилой женщины в последнее время. Надеемся, что эта история послужит хорошим уроком недобросовестным «выбивальщикам долгов».