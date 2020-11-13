Старейший бизнес-центр Воронежа попытаются продать хотя бы за полцены

Старейший бизнес-центр Воронежа «Апекс» на улице Платонова, 8, построенный сразу после развала Советского Союза в 1992 году, никак не может обрести нового владельца. Ранее провалился уже второй аукцион, на котором его пытались пристроить.

И вот здание площадью в 5,3 тыс. м2 вновь на аукционе: начальная цена — 153,9 млн рублей. Но каждые 5 рабочих дней стоимость будет снижаться на 10%. Минимальная стоимость обозначена в 76,9 млн рублей (то есть 50% от начальной цены). Впрочем, мы уже говорили, что, вероятно, торговый центр уйдет «РТ-Капитал» просто так, за долги предыдущего владельца - обанкротившейся московской компании «Оргтех». Сейчас «Апекс» как раз находится в залоге у дочерней компании «Ростеха» ООО «РТ-Капитал».