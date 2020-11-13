В Воронежской области закрепили границы природного заказника «Каменная степь»

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об особо охраняемой природной территории – «Каменная степь». Это природный заказник, входящий в состав Воронежского биосферного заповедника. Он расположен в 12 км от поселка Таловая на водоразделе бассейнов рек Чиглы и Елани.

- Определение границ особо охраняемой природной территорий в реестре недвижимости важно для сохранения природного достояния России, поскольку защищает уникальные природные объекты от вырубки леса, самостроя и других нарушений природоохранного законодательства, − отметила директор Кадастровой палаты Воронежской области Ольга Фефелова.

В границы заказника полностью и частично вошли 284 земельных участка. Площадь особо охраняемой природной территории - более 5 тысяч га.

Статус «особо охраняемой природной территории» накладывает ограничения на владельцев участков. В случае нарушений при использовании земельного участка, правообладатели будут привлечены к административной ответственности.