Воронежских полицейских, задержавших солдата, расстрелявшего трех сослуживцев, собираются наградить

Момент задержания Антона Макарова. Фото: кадр с видео

В региональном ГУ МВД рассказали о том, что оперативников, задержавших Антона Макарова, который 9 ноября расстрелял трех сослуживцев, планируют поощрить.

- На двух оперуполномоченных и их командира - начальника уголовного розыска отдела полиции №5 – подготовили представления. Их отправили на рассмотрение в министерство, - рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

Напомним, утром 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор» солдат-срочник Антон Макаров напал на дежурного офицера – майора Сергея Ермолаева, зарубил его топором и похитил пистолет. Затем выстрелил из него дважды в 24-летнего рядового Виктора Фирсова. Мужчина, раненный в плечо и лопатку, чудом остался жив.

Макаров схватил ефрейтора Сергея Кожокина и, прикрываясь им, забежал в спальню. Там три раза выстрелил в рядового Микаила Акталиева. Срочник из Ингушетии в это время, по одной из версий, спал, по другой – активно пытался задержать «стрелка». После убийства Акталиева Макаров застрелил и Кожокина. Затем пустился в бега. Захватил машину, владелец которой рыбачил в Ямном, и планировал поехать к родственникам в Орловскую область.

Задержали Макарова у одного из магазинов в селе Землянск Семилукского района. Туда солдат зашел, чтобы купить продукты. На выходе его положили лицом в землю. На видео, появившемся вскоре в соцсетях, на лице Макарова была заметна кровь. У не в меру сердобольных посетителей интернета сразу появились претензии в чрезмерной жестокости стражей порядка. Однако в большинстве комментариев резонно замечали, что ловили не кисейную барышню, впервые в жизни оступившуюся, а убийцу трех человек.

Макарова отправили в СИЗО до 8 января 2021 года. В перспективе его ждет суд, где солдату придется отвечать по п. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и «Хищение оружия». Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо даже пожизненное заключение.

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