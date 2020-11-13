Разборки со стрельбой прошли на территории завода в Воронеже

Разборки в духе 90-х прошли 26 сентября у завода по производству комплектующих для железной дороги на улице Землячки. По неподтвержденной информации ночью на промышленном предприятии завязалась потасовка. Один из участников конфликта поспешил достать пистолет. Прозвучали выстрелы. Предполагаемой причиной столь бурной ссоры мог стать спор о праве собственности на завод.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали «КП-Воронеж», что в полицию поступило заявление о самоуправстве. В настоящее время проводится процессуальная проверка. Также было подано заявление по факту причинения телесных повреждений: пострадал сторож предприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет принято решение.