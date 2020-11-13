Молодые специалисты «РВК-Воронеж» - призёры межрегиональной научно-практической конференции

Фото: РВК-Воронеж.

Мероприятие, ставшее уже традиционным в городах присутствия Группы Компаний, в этом году проводилось в режиме он-лайн. Накануне в течение всего дня молодежь водоканалов Оренбурга, Тюмени, Омска, Архангельска, Барнаула, Краснодара и Воронежа представила на суд компетентного жюри 43 проекта по развитию своих предприятий. Все работы разделили по различным направлениям: «Производство и технологии», «Развитие бренда», «Поддержка бизнеса» и «Готовые решения».

Фото: РВК-Воронеж.

Проект электромонтера группы связи отдела информационных технологий «РВК-Воронеж» Евгения Виноградского, представленный в секции «Поддержка бизнеса», касался оптимизации временных затрат на устранение нештатных ситуации. С помощью специального приложения, установленного на планшете, мастер бригады аварийно-восстановительных работ может оперативно обмениваться данными с диспетчерами предприятия, что позволяет практически в режиме реального времени следить за производством работ и принимать самые верные решения в процессе их производства.

«Я до последнего не верил, что мой проект войдёт в число призёров. Жюри в начале сказало, что не просчитан экономический эффект. Но его, на мой взгляд, и невозможно было проанализировать. Но тогда я понял, что ловить нечего. И уже на церемонии награждения слышу, что мою работу признают «Лучшим корпоративным проектом». Я не удивился, я просто в шоке», - поделился впечатлениями Евгений Виноградский.

Фото: РВК-Воронеж.

В направлении «Развитие бренда» диплом третьей степени заслужила юрисконсульт отдела общеправового сопровождения операционной деятельности «РВК-Воронеж» Любовь Ошанова. Она вместе в коллегами из Барнаула и Краснодара предложили к реализации у себя на предприятиях образовательный проект.

«Наша Школа Ай-ти – это не просто обучающая программа, она даёт лайфхаки, которые помогут облегчить ежедневную работу. У нас есть обучающие фильмы по работе с программным обеспечением, инфографика, где показаны общие возможности сервисов. И мы сами формируем «программу» обучения по запросам коллег», - рассказала Любовь Ошанова.

Он-лайн церемония награждения завершилась вручением виртуальных дипломов. Дипломы и призы победителям в ближайшее время отправят по почте.