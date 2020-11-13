В Воронеже эксперты рассказали, как распознать рекламу нелегальных услуг на финансовом рынке

12 сентября воронежское отделение Банка России и региональное управление Федеральной антимонопольной службы провели обучающий семинар на тему «Реклама финансовых услуг. Как не допустить нарушения при размещении. Как распознать рекламу нелегальных услуг на финансовом рынке».

Специалисты рассказали, какой должна быть реклама финансовых услуг, а также детально проанализировали наиболее распространенные виды мошенничества на финансовом рынке. В частности, вас должна насторожить реклама без наименования юридического лица. Еще одно нарушение: отсутствие всех условий того или иного предложения, о котором говорится в тексте.

Во время семинара на конкретных примерах также показали, как отличить незаконные схемы от деятельности законопослушных организаций и по каким признакам можно узнать рекламу нелегалов. Обычно именно мошенники заманивают «клиентов» обещаниями сверхвысокой доходности.

Помните, что проверить наличие сведений об организации в государственных реестрах Банка России можно на официальном сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».