В Воронежской области ликвидируют дефицит наиболее востребованных из-за коронавируса лекарств

Из-за ажиотажа, связанного с Covid-19, в Воронежской области наблюдались перебои с наличием некоторых лекарств в аптечных сетях. Мы писали в октябре о внезапном исчезновении препаратов.

- Данная ситуация характерна для всех регионов страны. Важнейшим фактором, повлиявшим на возникновение дефицита лекарств, как в розничной продаже, так и в оптовом звене, стал сбой системы маркировки лекарственных препаратов, введенной в России с 1 июля 2020 года, - сообщили 13 ноября с пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В итоге требований, связанные с обязательной маркировкой лекарств, были смягчены. Упрощенный режим будет действовать до 1 июля 2021 года.

В регионе организован ежедневный мониторинг наличия лекарств и перспектив поставок медикаментов.

- На сегодняшний день проведены переговоры с представителями заводов-изготовителей, оптовиков, аптечных сетей. Достигнуты соглашения, позволяющие в ближайшее время снизить или полностью ликвидировать дефицит наиболее востребованных лекарств в аптеках. Предполагаемые сроки поставки препаратов в аптечные сети составляют от 7 до 14 календарных дней, - отмечают в облздраве.

Узнать о наличии тех или иных препаратов можно в государственной справочной фармацевтической службе 8 (473) 278-63-28. Актуальную информацию о наличии в воронежских аптеках лекарств также опубликовали на сайте департамента здравоохранения.