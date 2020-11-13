Бобры в Воронежском заповеднике начали ремонтировать к зиме хатки

фото Александра Мишина с сайта Воронежского заповедника

С наступлением осени в лесах у водоемов можно наблюдать следы деятельности бобров: погрызы, поваленные деревья, тропы и постройки. Сотрудники Воронежского заповедника пояснили, что с приближением зимы животные приступают к ремонту своих хаток:

- Летом бобры широко перемещаются по территории своего поселения, кормятся обильной водной и травянистой растительностью, а отдыхают во временных убежищах. Их основные постройки ветшают, массовых погрызов нет, и может показаться, что животные вовсе покинули это место, - рассказал Александр Мишин, старший научный сотрудник заповедника.

Как только приходят первые морозы, бобры принимаются за ремонт своих жилищ. Каждая семья строит новые ими ремонтирует старые плотины для подъема воды и скрытия входов в хатки.

- По сути, хатка – это та же нора, только проделанная в куче специально натасканных веток. Когда бобры, расширяя полость изнутри, пробивают крышу, то сверху наваливаются ещё ветки и утрамбовываются илом со дна водоёма. Таким образом, дом становится всё выше и выше. В Воронежском заповеднике бобры часто используют для жилья коблы – основания стволов чёрной ольхи, в них среди корней есть полости, которые звери расширяют под свои нужды. Внутреннее помещение грызуны выстилают свежими стружками, - продолжает Александр.

Кроме того, семьи делают запасы корма – свежих веток - на зиму. А для сохранности утапливают их рядом с жилищем. От мест массовой заготовки корма звери натаптывают тропы к воде, а если берег низкий и заболоченный, то могут прокладывать настоящие каналы.