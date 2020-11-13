Пенсионерка из Воронежской области рассчитывала на компенсацию за самоизоляцию, но в итоге перевела деньги мошенникам

От имени родственницы преступники предложили помощь в оформлении несуществующей компенсации Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Очередной антирекорд установили мошенники в Воронежской области: за прошедшие они обманули жителей региона примерно на 3 миллиона рублей.

Одной из пострадавших стала 70-летняя пенсионерка из Каменского района. Мошенники в одной из социальных сетей создали аккаунт от имени ее сестры. С этой страницы аферисты написали, что пенсионерке положена компенсация за нахождение на самоизоляции.

От имени родственницы преступники предложили помощь в оформлении. Женщина предоставила им номер карты и cvp-код на оборотной стороне. После этого с ее счета начали происходить списания и банк заблокировал данные операции.

Позже пенсионерка с паспортом обратилась в банковское отделение и разблокировала счет, ожидая зачисления денег. Вот только оказалось, что аферисты произвели около 20 различных операций, списав со счета 84 тысячи рублей. Связавшись со своей сестрой, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.