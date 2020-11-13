Воронежцы организовали в подъезде "пункт обмена" ненужными вещами

Обмен ненужными, но добротными вещами становится популярным среди воронежцев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В одном из подъездов многоэтажного дома в Северном районе жители организовали обмен ненужными вещами. На подоконнике у лифта, можно найти литературную классику, советский агитпроп, детские книги, и учебники.

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- Сегодня вот про законы положили, - говорит местный житель. – Кстати, и вещи так же здесь появляются. Женские шляпки были, обувь. А весной кто-то оставил семена. Сам я выкладывал здесь компакт-диски.

Воронежцы зачастую оставляют добротные вещи и вблизи контейнерных площадок, в надежде, что они кому-то пригодятся. Но, если вы хотите, чтобы вещи наверняка обрели нового владельца, их можно отнести на «Добрый склад». Пункт приема работает ежедневно в будние дни с 18 до 21 часа по адресу: ул.Цюрупы, 34, 3-й этаж.