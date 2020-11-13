В Коминтерновском районе Воронежа супруги отравились угарным газом

Мужчину и женщину, по предварительным данным, госпитализировали Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже, по предварительным данным, отравились угарным газом супруги. ЧП случилось 12 ноября в одной из квартир дома № 88 на проспекте Труда. 54-летнего мужчину и 44-летнюю женщину госпитализировали.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Воронеж» нам подтвердили данный инцидент и рассказали, что причиной отравления стало «возникновение обратной тяги в результате использования вытяжки при закрытых пластиковых окнах».

Квартира - как сосуд с воздухом. Если закрыты все окна, двери и работает вытяжка, воздуху неоткуда появиться. Тяга в дымовом и вентиляционном каналах «опрокидывается», меняет направление. При обратной тяге кислорода не хватает. А при его нехватке в продуктах сгорания образуется угарный газ – бесцветный чрезвычайно токсичный газ без вкуса и запаха. Подобную ситуацию мы подробно разбирали, когда в Воронеже семья с трехгодовалым ребенком отравилась угарным газом.