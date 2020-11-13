В Воронежской области 10 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности за сокрытие доходов

Сотрудники администрации Верхнемамонского района привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее выяснилось, что чиновники представили неполные или недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах за 2019 год. 13 ноября это вопрос был рассмотрен с участием и. о. прокурора района.

- К примеру, вскрыты факты сокрытия должностными лицами счетов в банках и кредитных организациях, сведений о доходах, полученных от сторонних юридических лиц, транспортных средствах, допущены случаи предоставления неполных сведений относительно недвижимого имущества, находящегося в собственности, - отметили в прокуратуре.

В итоге подтянуть дисциплину пришлось у 10 служащих.