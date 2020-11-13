В Воронеже наказали жителей, устраивающих свалку на улице Матросова

Административная комиссия при управе Ленинского района рассмотрела протоколы, составленные на местных жителей, уличенных в складировании мусора на улице Матросова, где уже несколько месяцев регулярно образуется несанкционированная свалка.

- Решением комиссии они оштрафованы на 1000 рублей каждый, - рассказали в управе Ленинского района. - Отметим, что это штраф, который получили физические лица. В случае, если будет доказана вина юридических лиц, штраф составит до 25 000 рублей.

В управе добавили, что будут активно выявлять и наказывать тех, кто мусорит на улицах. Фиксировать нарушения будут с применением технических средств и привлечением полиции.