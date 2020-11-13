Игрок воронежского «Факела» попал в десятку лучших футболистов ФНЛ октября

Неманья Пейчинович. Фото: с сайта ФК "Факел"

Игрок линии обороны «Факела» Неманья Пейчинович попал в шорт-лист десяти претендентов на звание лучшего футболиста ФНЛ в октябре.

С начала недели в лиге собирали кандидатуры болельщиков на это почетное звание по электронной почте и в соцсетях. В итоге больше всего упоминаний получил полузащитник «Алании» Бутта Магомедов – 158. Нападающий «Крыльев Советов» и лидер среди бомбардиров ФНЛ Иван Сергеев (18 мячей) отстал почти вдвое. Его кандидатуру назвали 73 болельщика. Замкнул тройку хавбек «Нижнего Новгорода» Александр Сапета – 49 упоминаний. Далее следуют Андрей Козлов («Оренбург», 42), Амур Калмыков («Торпедо», 34), Дмитрий Воробьев («Волгарь», 30), Анзор Саная («Енисей», 27) и Неманья Пейчинович («Факел», 21).

Эксперты ФНЛ добавили в этот список тоже, на их взгляд, достойных претендентов на звание лучшего игрока октября. Это полузащитник «Нефтехимика» Илья Петров и вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь.

Голосовать можно на главной странице сайта ФНЛ. В субботу, 14 ноября, эксперты подведут итоги, и будет объявлен лучший футболист октября в Футбольной национальной лиге.