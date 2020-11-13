Под Воронежем грабитель попытался вскрыть банкомат с помощью газового оборудования

5 ноября примерно в 6.00 в офис одного из банков на улице Чапаева в городе Семилуки зашел мужчина в маске и перчатках. Он быстро подсоединил газовое оборудование к банкомату. И, вероятно, уже хотел вскрыть это мини-хранилище, но заметил сотрудников финансового учреждения. Ограбление пришлось экстренно сворачивать. Преступник убежал.

Работники финансового учреждения обратились в дежурную полиции: они запомнили приметы и одежду грабителя. Помогли и записи с камер видеонаблюдения. Ориентировка была незамедлительно передана всем постам.

Оказалось, что грабитель отправился на «дело» на своем автомобиле «Форд Фокус». Мужчина подъехал прямо к банку. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель Семилукского района. По данным источника «КП-Воронеж», неудачливый грабитель сам работал в этом отделении банка.

- В отделе полиции мужчина пояснил, что ему требовались деньги на погашение долгов перед знакомыми за недавно приобретенное транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.